Gaszynchallenge. Policjanci ze Świdnicy też robili pompki dla chorego Wojtka!

12 piratów drogowych zatrzymanych. Rekordzista jechał przez Strzegom 156 km/h!

156 km/h, 153 km/h, 122 km/h, 115 km/h, czy 106 km/h to prędkości z jaki w terenie zabudowanym, gdzie obowiązują ograniczenia do 50 km/h poruszało się dwunastu kierujących zatrzymanych na terenie powiatu świdnickiego w ciągu 2 dni. 9 kierujących to mężczyźni w wieku od 30 do 68...