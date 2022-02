Dwaj policjanci ze Strzegomia z narażeniem życia uratowali mężczyznę z pożaru!

Wielką odwagą i poświęceniem wykazali się dwaj policjanci ze Strzegomia. St. sierż. Piotr Wroński oraz sierż. Patryk Dolecki wynieśli 76-letniego mężczyznę z płonącego mieszkania.

Dramatyczne wydarzenia miały miejsce we wtorek 15 lutego. Po godzinie 16 dyżurny z Komendy Powiatowej Policji w Świdnicy otrzymał zgłoszenie o pożarze mieszkania w wielorodzinnym budynku w Strzegomiu. Natychmiast powiadomił straż pożarną i skierował na miejsce patrol policji.

Wspomniani, dwaj funkcjonariusze byli zatem pierwsi na miejscu zdarzenia. Od mieszkańców dowiedzieli się, że w płonącym mieszkaniu jest mężczyzna. Weszli tam na kolanach, nie zważając m.in. na płomienie i ogromne zadymienie. Znaleźli 76-latka, na którym paliła się już odzież. Ugasili ją i wynieśli mężczyznę na zewnątrz.

Trafił on pod opiekę lotniczego pogotowia ratunkowego został przetransportowany do szpitala.

Pozostałych mieszkańców ewakuowali strażacy, którzy ugasili pożar.