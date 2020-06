Pracowity dzień strażaków. Zawalony budynek gospodarczy i komin w kamienicy (ZDJĘCIA z AKCJI)

Koniec obostrzeń w PSZOK w Świdnicy. Można przywieść śmieci bez umawiania!

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK), mieszczący się przy ul. Metalowców 4 w Świdnicy, od 8 czerwca będzie czynny od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 17:00 oraz w soboty od godziny 10:00 do 14:00.