Charytatywny Turniej Piłki Nożnej w Świdnicy. Przyjadą gwiazdy sportu!

Organizatorzy przygotowali imponującą kolekcję koszulek piłkarskich z autografami topowych polskich piłkarzy (zestawienie poniżej) oraz inne równie atrakcyjne gadżety związane z innymi dyscyplinami sportu (siatkówka, koszykówka, tenis, itp.), które będą licytowane, a całość środków z tego pozyskanych przekazana zostanie beneficjentom tego szlachetnego przedsięwzięcia, wymienionym na wstępie. I jak zawsze będziemy grać w piłkę, bawić się, licytować, a wszystko po to, by choć trochę ulżyć ciężko chorym, bardzo skrzywdzonym przez los dzieciom.

Z każdym rokiem nasz charytatywny turniej uzyskuje coraz większą rangę, a co się z tym wiąże – coraz szerszy medialny rozgłos. Bardzo nas to cieszy, ale przede wszystkim mobilizuje do dalszej pracy.