W KGHM systemy termowizyjne mierzą już temperaturę pracownikom

Płyny dezynfekujące w poszczególnych zakładach pracy, obowiązkowe maseczki dla pracowników, mniejsza liczba górników zjeżdżających w klatkach, pomiar temperatury przy wejściu do zakładu pracy i rygorystyczne zasady - z temperaturą powyżej 38 stopni nikt do pracy nie pójdzie. To z...