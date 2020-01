2500 świdniczan musi w tym roku wymienić dowód osobisty. Sprawdź czy Ty również

Wszystkie osoby, które składają wnioski od marca 2019 roku, otrzymują nowoczesny dokument, e-dowód. Jego warstwa elektroniczna to wbudowany, bezstykowy chip. Dzięki niemu właściciel dokumentu może komunikować się elektronicznie z administracją publiczną. To sprawia, że e-dowód umożliwia m.in. załatwianie online spraw urzędowych, elektroniczne podpisywanie dokumentów czy też korzystanie z automatycznych bramek granicznych na lotniskach.

Aby złożyć wniosek online konieczne jest posiadanie profilu zaufanego. Przyda się on nie tylko do złożenia wniosku o dokumenty, ale i do załatwiania online wielu innych spraw urzędowych. Profil zaufany zakłada się za darmo. A informacje jak to zrobić znaleźć można na stronie www.pz.gov.pl.