Pierwsze komitety powstały jesienią 1980 roku w zakładach ZWAP i ZEM. Do końca 1980 roku w największych świdnickich fabrykach do związków zawodowych należało od 61 do nawet 90 procent załóg.

Niestety w grudniu 1981 roku kilkudziesięciu jej działaczy zapłaciło za udział w tym wolnościowym zrywie. Byli prześladowani, a nawet aresztowani. Mimo to Solidarność w mieście aż do lat 90. była dużą społeczną siłą.