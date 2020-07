W gminie Świdnica dołożą jeszcze 300 tysięcy złotych na wymianę tzw. kopciuchów

700 tysięcy pstrągów trafiło do naszych rzek [ZDJĘCIA]

W kwietniu do dolnośląskich rzek wypuszczono blisko 700 tys. młodych pstrągów potokowych. Akcja jest prowadzona od 2007 roku i w jej efekcie do rzek trafiło blisko 11 milionów ryb. Działanie wspiera Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu.