To on zrobił koronaparty na osiedlu. Kim jest i czy jeszcze zagra na balkonie?

To 22-letni Jarosław Woźniak z zawodu kucharz, z zamiłowania muzyk, wielbiciel papug (ma trzy). - Ja jestem tylko zwykłym grajkiem i sprawiło mi ogromną radość to, że mogłem zrobić przyjemność sąsiadom z ulicy Basztowej, Hetmańskiej i okolicznych. Mam nadzieję, że nikt nie ma mi za złe tego śpiewania na balkonie - mówi pan Jarek. A sądząc po liczbie udostępnień filmików z jego występami i 1000 lajków, które dostał choćby na naszym fanpageu (Panorama Wałbrzyska - Wałbrzych Nasze Miasto), to raczej wszystkim się podobało.

Mało tego, wałbrzyszanie domagają się powtórki! Bo jak mówią, w czasach społecznej kwarantanny, kiedy dla własnego i innych dobra musimy siedzieć w domu, kiedy zakazany jest wstęp do lasu, parku, na plac zabaw, a przy wyjściu z domu, trzeba tłumaczyć policji po co i gdzie się idzie, takie inicjatywy są na wagę złota. I nie chodzi tu o to, jaki repertuar wykonuje pan Jarek, a o to, by jak we Włoszech czy Hiszpanii, zintegrować się, poznać sąsiadów, zabawić wspólnie, pośpiewać. I tak było na wałbrzyskim Podzamczu.