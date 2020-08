Świdnica: Zapisz się na wycieczkę do Bolesławca. Zobaczcie zdjęcia miasta

Matka Boska na śmietniku w Wałbrzychu [ZDJĘCIA]

Ktoś wyrzucił obraz Matki Boskiej Częstochowskiej na śmietnik w Wałbrzychu. Leżał wśród innych śmieci i kontenerów przy ulicy Nałkowskiej. Dla Katolików to świętokradztwo. Ale nie trzeba być Katolikiem, by uznać to za oburzające. Choćby z szacunku do uczuć drugiego człowieka, do ...