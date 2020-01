Złóż wniosek na dofinansowanie remontu kamienicy. Czeka 470 tys. złotych

470 tysięcy złotych zarezerwowano w tegorocznym budżecie miasta Świdnicy na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków. Do 28 lutego czekamy na wnioski, które składać mogą posiadacze zabytków tj. osoby fizyczne lub jednostki organizacyjne posiadające tytuł prawny do zabytku, czyli m. in.: wspólnoty mieszkaniowe, parafie czy też spółki prawa handlowego.

- Dotowane mogą być wyłącznie prace, które powinny zakończyć się najpóźniej do 15 grudnia tego roku. Dotacja może obejmować wyłącznie nakłady określone w art.77 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. Przepis ten wyklucza możliwość dotowania ociepleń budynków. Maksymalna wielkość dofinansowania to 80 % wartości inwestycji kosztorysowej prac lub robót – dodaje Barbara Sawicka, Pełnomocnik Prezydenta ds. Ochrony i Konserwacji Zabytków. Zobacz galerię (6 zdjęć) Przypomnijmy, że dotacje na prace przy zabytkach udzielane są z budżetu miasta Świdnicy corocznie, od 1993 roku. Jednak dopiero od 2015 roku kwoty te są o wiele wyższe niż w latach ubiegłych, gdyż prezydent miasta przyjęła zasadę udzielania dotacji w wysokości około 50% wartości zadania właścicielom zabytków, którzy złożyli wnioski. Od tego czasu przeznaczono na ten cel ponad 9 milionów złotych. W 2014 roku 8 podmiotom przekazano kwotę 406 800 zł. Ale już w kolejnym roku wartość dotacji wyniosła ponad cztery razy tyle. W 2015 roku udzielono dotacji 19 podmiotom na kwotę 1 838 032 zł. W 2016 roku dla 24 wnioskodawców wydatkowano z budżetu miasta 1 405 850 zł. W 2017 roku 1 426 885 zł przeznaczono na wsparcie prac remontowych dla 17 obiektów. W 2018 roku prawie 3 miliony złotych trafiły do 29 wnioskodawców. W ubiegłym roku była to kwota 1 252 700 zł przyznana 28 podmiotom. Szczegółowy opis procedury udzielania dotacji i niezbędne dokumenty, w tym formularze wniosków, dostępne są na stronie internetowej urzędu: www.um.swidnica.pl w zakładce urząd miejski – konkursy i dotacje – dotacje celowe oraz w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce „Tablica ogłoszeń". Wnioski należy składać w zamkniętej, opieczętowanej kopercie z napisem: „Nabór wniosków o dotacje na prace przy zabytkach", osobiście w pokoju 1a na parterze lub przesłać pocztą na adres urzędu. Termin naboru wyznaczono do dnia 28 lutego br. Wszelkich informacji na ten temat udziela Barbara Sawicka, Pełnomocnik Prezydenta ds. Ochrony i Konserwacji Zabytków (pokój nr 321, nr tel. 74/856 28 85).