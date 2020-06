Złodzieje samochodowi zatrzymani. Jeden z nich to mieszkaniec powiatu świdnickiego (ZDJĘCIA)

Do kradzieży aut dostawczych doszło w nocy z 24 na 25 maja br. W chwili zdarzenia pojazdy zaparkowane były na jednej z posesji w powiecie jaworskim. Jak się okazało, sprawcy przyjechali na teren powiatu jaworskiego samochodem osobowym, który dzień wcześniej ukradli z terenu Środy Śląskiej. Sprawcy uruchomili pojazdy, a następnie taranując ogrodzenie i bramę wjazdową, wyjechali z posesji.

Dyżurny jaworskiej komendy otrzymał zgłoszenie o kradzieży dwóch aut dostawczych z terenu jednej z gmin w powiecie jaworskim. Zadysponowany na miejsce patrol policji zauważył dwóch mężczyzn stojących przy zielonym sharanie. Osoby te na widok radiowozu zaczęły uciekać w głąb wsi, wyrzucając po drodze różne przedmioty. Funkcjonariusze szybko zatrzymali obu mężczyzn. Okazali się nimi mieszkańcy powiatów: kłodzkiego i świdnickiego. Przedmioty, których mężczyźni chcieli się pozbyć w trakcie ucieczki pochodziły ze skradzionych pojazdów dostawczych. Mundurowi ustalili ponadto, iż volkswagen, którym zatrzymani przyjechali na teren powiatu jaworskiego, został przez nich skradziony dzień wcześniej z terenu Środy Śląskiej. Jakby tego było mało, auto miało założone tablice rejestracyjne, które także zostały „pożyczone” z innego samochodu.

Jak ustalili śledczy, to nie wszystkie przestępstwa, jakich dopuścili się zatrzymani. Okazało się bowiem, że tej samej nocy, zanim dokonali oni kradzieży aut dostawczych, z terenu innej wsi w powiecie jaworskim, ukradli m.in. cztery koła z felgami oraz dwa pojemniki z olejem hydraulicznym.

28-letni mieszkaniec powiatu kłodzkiego oraz jego o rok starszy kolega - mieszkaniec powiatu świdnickiego, usłyszeli trzy zarzuty dotyczące kradzieży i kradzieży z włamaniem. Sąd Rejonowy w Jaworze przychylił się do wniosku śledczych oraz prokuratora i zastosował wobec jednego z mężczyzn 3-miesięczny areszt.

Podejrzanym grozi teraz kara nawet do 10 lat pozbawienia wolności.