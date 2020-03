Ksiądz z Wałbrzycha wyrusza na epidemiczną kolędę! Będzie chodził od balkonu do balkonu

"Stęskniłem się za Wami kochani! Za widokiem waszych rozmodlonych twarzy, śmiechem dzieci i rozmowami młodzieży. Myślałem, co mogę zrobić i wymyśliłem, że wyruszę do Was na epidemiczną kolędę!" - mówi ksiądz Witold Baczyński z parafii przy ulicy Odlewniczej na Piaskowej Górze w W...