Zatrzymali poszukiwanego przez sąd. W zamrażalce miał 4 tysiące działek amfetaminy

W trakcie zatrzymania w mieszkaniu mężczyzny funkcjonariusze w jednym z pokoi na kanapie policjanci ujawnili worki strunowe z zawartością suszu roślinnego, na szklanej ławie w tym samym pokoju policjanci ujawnili rozsypany biały proszek. A w toku dalszego przeszukania mieszkania w zamrażalniku lodówki funkcjonariusze ujawnili worek foliowy z zawartością białego proszku.

Badania narkotestem potwierdziły, że zabezpieczony susz to marihuana, a zabezpieczona biała substancja to amfetamina.

Łącznie funkcjonariusze zabezpieczyli ponad 4000 porcji handlowych tych narkotyków.

Nielegalny towar trafił do depozytu, natomiast 28-latek do policyjnego aresztu.