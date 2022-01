Zaśpiewały covery artystów polecanych przez świdniczan. Zdjęcia

Za nami koncert coverów w ramach Świdnickich Recenzji Muzycznych. W sobotni wieczór sala teatralna ŚOK wypełniła się do ostatniego dostępnego miejsca. Przed publicznością zaprezentowali się doświadczeni lokalni artyści: Michał Kulniew, Natalia Widuto i Szymon Wiraszka oraz wokalistki Młodzieżowego Domu Kultury: Maria Kajewska, Klaudia Kutyba, Róża Madej, Maja Nawrot, Angelina Warmuz, Weronika Wąsowska.

Repertuar koncertu stanowiły covery artystów wskazywanych przez lokalnych fanów muzyki w poprzednich edycjach konkursu Świdnickich Recenzji Muzycznych: Black River / Kwiat Jabłoni / Mrozu / Pidżama Porno / Ralph Kaminski / Sanah / Sarsa.

Obecnie trwa nabór do kolejnej edycji konkursu. Świdnicki Ośrodek Kultury zaprasza do pisania i wysyłania recenzji do 23 stycznia. Szczegóły: https://sok.com.pl/recenzje/

Zapraszamy do obejrzenia fotorelacji z koncertu autorstwa Artura Ciachowskiego.