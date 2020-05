Zapraszamy na weekend z zabytkami techniki. Hitem Walec Ruthermayera pod parą

Cechuje go inne metrum sięgające 12 atmosfer i 10 ton masy. Zapraszamy do tańca z jedynym sprawnym walcem parowym w Polsce – Ruthermeyerem 704 z 1930 r. Już w najbliższy weekend w kłębach pary i dymu zabytkowy walec parowy Ruthermeyer 704 znów powróci na bocznicę Muzeum aby utwardzić nam drogi. Pokazy 23 i 24 maja od 11 00 do 16 00.

Muzeum Kolejnictwa to największa zabytkowa parowozownia w Polsce zaprasza na spotkanie z dawną techniką kolejową w najlepszym wydaniu. Blisko 200 pojazdów kolejowych i specjalistycznych zgromadzonych zostało na ponad 2.5 ha otwartej przestrzeni. Pojazdy eksponowane są na blisko 2 km torów. W dniach 23 i 24 maja w Muzeum organizowane będą przejazdy po bocznicy kolejowej w otwartym wagonie turystycznym prowadzonym przez zabytkową lokomotywę spalinową Ls40 z 1956 r. oraz pokazy utwardzania drogi przez zabytkowy walec parowy.