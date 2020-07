Zalew Witoszówka w Świdnicy wciąż bez wody: bosmanat zamknięty, widoki smutne, umierają ryby...

Miasto, które w infrastrukturę wokół zalewy zainwestowało mnóstwo pieniędzy już kilka razy interweniowało w tej sprawie. - Zarządca akwenu czyli Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, który wchodzi w skład Państwowego Gospodarstwa Wodnego “Wody Polskie”, zadecydował o drastycznym obniżeniu lustra wody w zbiorniku. Jest to spowodowane koniecznością przeprowadzenia kontroli technicznej oraz ewentualnych napraw zamontowanych urządzeń. Mamy nadzieję, że pracę rozpoczną się jak najszybciej i woda wróci do zalewu, tym samym będziemy mogli otworzyć dla Was Bosmanat – odpowiada Mateusz Jadach z Urzędu Miejskiego w Świdnicy.