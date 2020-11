Zalew Witoszówka w Świdnicy bez wody. Przetarg na prace naprawcze unieważniony. Oferta była za droga

Niestety nie mamy dobrych wiadomości. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie unieważniło właśnie przetarg na zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych przy zaporze zalewu. A od terminu zakończenia prac uzależniony jest termin, kiedy poziom wody w zalewie Witoszówka ma powrócić do poprzedniego stanu.

W uzasadnieniu unieważnienia przetargu, które opublikowano na stronie Wód Polskich czytamy: "...W postępowaniu wpłynęła jedna oferta, która została złożona przez Przedsiębiorstwo Usługowo-Produkcyjne POM sp. z o.o.. Wykonawca zaproponował wykonanie zamówienia za cenę 1 479 363,31 zł brutto, znaczne przekraczającą środki, które Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie tego zamówienia wynoszące 600 000,00 zł brutto..." Próbujemy ustalić czy Wody Polskie ogłoszą jeszcze jeden przetarg, kiedy to zrobią i co najważniejsze czy na naprawę przeznaczą więcej pieniędzy. Bez tego remont wydaje się bowiem niemożliwy.

Zalew bez wody - długa historia

Przypomnijmy. Zrzut wody, jakiego w czerwcu dokonało Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie z Zalewu Witoszówka w Świdnicy nie tylko zirytował mieszkańców od lat korzystających z uroków tego miejsca, ale spowodował straty ekologiczne: śmierć ryb i małży słodkowodnych, które tkwiąc w odsłoniętym mule podlegają wysuszeniu. Dlatego władze Świdnicy już w lipcu domagały się podjęcia natychmiastowych działań przez "Wody Polskie”, które odpowiadają za zalew Witoszówka.

Miasto, które w infrastrukturę wokół zalewy zainwestowało mnóstwo pieniędzy już kilka razy interweniowało w tej sprawie.

- Zarządca akwenu zadecydował o drastycznym obniżeniu lustra wody w zbiorniku. Jest to spowodowane koniecznością przeprowadzenia kontroli technicznej oraz ewentualnych napraw zamontowanych urządzeń – odpowiada Mateusz Jadach z Urzędu Miejskiego w Świdnicy.

Prezydent Beata Moskal Słaniewska wystosował pismo do zarządcy akwenu. Pisze w nim m.in. w Świdnicy doszło do ekologicznej katastrofy w zalewie Witoszówka. W zbiorniku od kilku dni utrzymywany jest dramatycznie niski poziom lustra wody, co ma negatywny wpływ nie tylko na żyjące w zalewie ryby, małże czy inne stworzenia, ale także na ogólny stan jego otoczenia.