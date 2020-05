Zakończyła się przebudowa jednego z największych podwórek w Strzegomiu (GALERIA)

Podwórko to – obejmujące swoim zasięgiem wielu mieszkańców, w tym dzieci – było jednym z wielu, które nie remontowano od lat. Brak było tam wydzielonych miejsc parkingowych dla samochodów, chodników dla mieszkańców, ławek, lamp, koszy na śmieci i ładnej zieleni. Ogólnie panował chaos i nieporządek. Teraz wszystko zmieniło się na lepsze! Zostało stworzone przyjazne otoczenie, które sprawi, że mieszkańcy z chęcią będą spędzać czas na świeżym powietrzu, gdzie będzie czysto i bezpiecznie.

Modernizacja tego podwórka jest kontynuacją wyremontowanych już wcześniej przyległych ulic oraz parku „Strzegomskie Planty”, a także rewitalizacji terenów wzdłuż Strzegomki i parku przy ul. Kasztelańskiej.

Apelujemy do mieszkańców tego dużego podwórka, by szanowali przestrzeń publiczną i zwracali uwagę na potencjalne akty wandalizmu w tym miejscu. Prosimy o zgłaszanie tego typu zdarzeń na policję z podaniem daty i godziny.

Koszt ostatniego etapu przebudowy podwórka wyniósł ok. 595 tys. zł