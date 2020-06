Zakażony koronawirusem pracownik DPS-u zamiast na kwarantannie imprezował na mieście. Został aresztowany

66-letni Zbigniew S. 4 czerwca przeszedł badanie na obecność koronawirusa. 5 czerwca otrzymał informację, że jest chory. Tego samego dnia Sanepid nałożył na niego obowiązek kwarantanny. Miał się izolować w domu. Miał, bo 7 i 8 czerwca wychodził z domu co najmniej kilka razy. - Żarów to mała miejscowość wszyscy wiedzą kto jest chory, dlatego ktoś nie wytrzymał i zadzwonił na policję - mówią mieszkańcy.

Mundurowi bez problemu znaleźli i zatrzymali 66-latka. Na miejskim Orliku. Był kompletnie pijany.

Sanepid ustala obecnie osoby, które miały z nim kontakt, a śledczy postawili mu zarzut sprowadzenia niebezpieczeństwa dla życia i zdrowia nieustalonych i ustalonych osób w postaci zagrożenia epidemiologicznego.

Zbigniew S. przejdzie też skuteczną kwarantannę. Na wniosek prokuratury został tymczasowo aresztowany na 3 miesiące. Trafił do aresztu we Wrocławiu, gdzie jest specjalne izolatorium dla chorych.