Za murem był rosyjski, lepszy świat... 30 lat temu Armia Radziecka opuściła Świdnicę (ZDJĘCIA, FILM)

Ulica Mickiewicza w Świdnicy. Długa aleja ze starymi kasztanami. Po obu stronach piękne, stare wille. To tutaj był słynny szlaban na drodze do rosyjskiej części miasta. Wstępu przez całą dobę pilnowali uzbrojeni żołnierze, ale mimo to nie było chyba świdniczanina, który choć raz nie był po tamtej stronie miasta.

– Pamiętam, że by tylko dostać się do ich sklepu, razem z chłopaki z podwórka udaliśmy dzieci rosyjskich oficerów. – wspomina Jarosław Radoń ze Świdnicy. – Nauczyliśmy się kilku słów po rosyjsku, dziewczyny wiązały kokardy we włosach, ubierały białe bluzki by wyglądać jak małe Rosjanki i gaworząc albo śpiewając „Pust wsiegda budiet sonce” przechodziliśmy pod szlabanem na drugą stronę. Na dziesięć razy dwa nam się udawało. Cukierków w ich sklepach był taki wybór, że nigdy nie widzieliśmy na jakie się zdecydować. Kupowaliśmy więc najtańsze by było ich jak najwięcej.