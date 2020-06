Z promilami za kierownicą. Pijany kierowca w Świebodzicach miał 2,4 promila, w Świdnicy - 1,7 promila

W czasie badania wyszło na jaw, że kierowca ma w organizmie 2,4 promila alkoholu w organizmie.

Drugi "drogowy as" zatrzymany został na terenie Świdnicy 2.06 br kilka minut po północy. To 62-letni mieszkaniec powiatu świdnickiego zatrzymany został kiedy kierował samochodem osobowym marki Audi mając blisko 1,7 promila alkoholu w organizmie.

Po wytrzeźwieniu obydwaj mężczyźni usłyszą zarzut prowadzenia pojazdu w stanie nietrzeźwości, za co może im grozić kara pozbawienia wolności do 2 lat i utrata prawa jazdy.