Wysoczański wiceburmistrzem Świebodzic! Będzie zajmował się m.in. gospodarka mieszkaniową

Nowym wiceburmistrzem został dr Tobiasz Wysoczański, dotychczas radny powiatu świdnickiego. To daleki krewny byłego burmistrza Świebodzic - Jana Wysoczańskiego.

Tobiasz Wysoczański ma 30 lat i jest absolwentem Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu. Ukończył również m.in. Studia Menadżerskie dla Kadry Zarządzającej na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu. Zawodowo prowadzi własną działalność gospodarczą zajmującą się organizacją konferencji naukowych.