Wypadek za wypadkiem na łączniku. Inspekcja twierdzi jednak, że droga niebezpieczna nie jest i radaru nie będzie

Powiatowy radny Andrzej Zadziorski od dawna walczy o poprawę bezpieczeństwa na tzw. łączniku autostradowym (drodze powiatowej łączącej Świdnicę z Żarowem). Tym razem wystąpił do Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego o ustawienie fotoradaru w rejonie skrzyżowania Piotrowice Świdnickie – Żarów. To jedno z kilku miejsc na łączniku, gdzie najczęściej dochodzi do wypadków. Niestety jego prośba spotkała się z odmową. Powód miejsce to nie jest szczególnie niebezpieczne!

