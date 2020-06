Wybuch w zakładzie w Jaroszowie. 10 osób rannych, dwie w ciężkim stanie (ZDJĘCIA). AKTUALIZACJA

AKTUALIZACJA 23.06.

Pięć najciężej rannych osób (z poparzeniami) trafiło do szpitala w Siemianowicach Śląskich, który specjalizuje się w leczeniu oparzeń. Stan dwóch osób jest bardzo poważny, trwa walka o ich życie. Stan trzech innych osób też jest poważny, ale stabilny. Pozostałych pięć osób doznało lekkich obrażeń i poparzeń ciała.

Sprawę wypadku bada prokuratura. Śledztwo prowadzone jest w sprawie sprowadzenia zdarzenia zagrażającego życiu i zdrowiu wielu osób.

Przypomnijmy. Do wypadku doszło wczoraj.

– Około godz. 12.30 podczas procesu technologicznego w zakładzie produkcyjnym w Jaroszowie doszło do wybuchu pyłu węglowego, powodując obrażenia u 10 osób – relajconuje Łukasz Grzelak, rzecznik prasowy Powiatowej Straży Pożarnej w Świdnicy

W akcji brały udział dwa śmigłowce Lotniczego Pogotowia Ratunkowego oraz straż pożarna. Na miejscu działania prowadzi już także policja i inspekcja pracy. Ustalają przyczyny tego wypadku.