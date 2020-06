Wybory prezydenckie 2020. Gdzie głosować w Świdnicy w 2 turze? Lista lokali wyborczych

Smak na Medal: Zobacz, kto wygrał!

Zachęcamy do głosowania na najlepsze lokale gastronomiczne w regionie i agroturystki serwujące gościom wyżywienie. Zapraszamy też do zgłaszania do rywalizacji i polecania doskonałych kucharzy w regionie. Pod każdym zdjęciem znajdziecie opis wybranego lokalu i informacje o głosowa...