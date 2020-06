Wszyscy pracownicy zdrowi, Urząd Miejski w Żarowie od dziś znów otwarty!

Przypomnijmy, że były obawy o zdrowie urzędników po tym jak okazało się, że zkażony koronawirusem mieszkaniec miasta był w urzędzie mimo, że powinin przebywać na kwarantannie.

Urząd jest otwarty, ale nadal pracujemy w reżimie sanitarnym, w związku z tym osoby zobowiązane są przychodzić do Urzędu w maseczkach i rękawiczkach. Przy wejściu można zdezynfekować ręce. Do każdego z wydziałów wpuszczana będzie jednorazowo 1 osoba, prosimy również o zachowanie odstępów dwumetrowych czekając na wejście do poszczególnych pokoi - informują urzędnicy.