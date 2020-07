Wraca Giełda Staroci. Po czteromiesięcznej przerwie...

– Giełda jest w tej samej lokalizacji i w tych samych godzinach co do tej pory. Prosimy jednak pamiętać, aby nosić maseczki, dezynfekować ręce, przebywając w grupie osób i by zachowywać dystans społeczny. Stoiska wystawców będą ustawione nieco luźniej, aby pomóc Państwu w trzymaniu odległości. Prosimy też o stosowanie się do poleceń Organizatorów Giełdy i Straży Miejskiej – czytamy w ogłoszeniu Świdnickiego Ośrodka Kultury.