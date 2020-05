Wpadli kolejni dilerzy. Tym razem z 415 porcjami narkotyków

W trakcie przeszukania mieszkania należącego do mężczyzn funkcjonariusze w jednym z pomieszczeń w pudełku po ciastkach ujawnili woreczek strunowy z zawartością białego proszku. Po przebadaniu na testerze narkotykowym okazało się iż, zabezpieczona biała substancja to amfetamina.

W trakcie dalszego przeszukania w kolejnym pomieszczeniu w pudełku po butach policjanci ujawnili woreczek strunowy z zawartością suszu w kolorze szaro-zielonym, białą skrystalizowaną substancję i tabletki. Po przebadaniu tych substancji na testerze narkotykowym okazało się iż, zabezpieczony susz to marihuana, biała skrystalizowana substancja to metamfetamina, a zabezpieczone tabletki to tabletki ecstasy.