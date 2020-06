Woda opada. Trwa liczenie strat. Mieszkańcom pomagało 500 strażaków! (ZDJĘCIA, FILM)

"Proszę Państwa, to jest ŻYWIOŁ, a nie rodzinna atrakcja. Jak, nie daj Boże, dojdzie do tragedii, to do kogo będą mieli Państwo pretensje? Proszę nie zbliżać się do rzeki, nie zrywać taśm, które są po to, aby zaznaczyć, że nie można wchodzić w dane miejsce. Apeluję o ROZSĄDEK" - napisał na Facebooku Michał Piszko, burmistrz Kłodzka.