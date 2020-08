We wtorek uczniowie wracają do szkół. W Świdnicy na przygotowania wydano 360 tys. złotych!

Rozpoczęcie roku szkolnego 2020/2021 jest szczególne ze względu na trwającą pandemię. Przedszkola i szkoły oraz Młodzieżowy Dom Kultury otrzymały cały szereg wytycznych z Ministerstwa Edukacji Narodowej i Państwowego Inspektora Sanitarnego, które zabezpieczyć mają dzieci i pracowników placówek przed skutkami epidemii. W placówkach wprowadzono zmiany, które mają zmniejszyć ryzyko zakażenia. Miasto kupiło środki ochrony osobistej m.in.: maseczki, przyłbice, rękawice, płyny do dezynfekcji rąk, które przekazano dyrektorom szkół. - Wytyczne dotyczące funkcjonowania szkół nie są jednoznaczne, a czasami wręcz sprzeczne. Ministerstwo Edukacji Narodowej całą odpowiedzialność przerzuciło niestety na dyrektorów placówek oświatowych. Bardzo im dziękuję za ogrom pracy, który włożyli w to, aby przystosować szkoły i przedszkola do funkcjonowania w czasie pandemii. Dziękuję dyrektorowi Wydziału Edukacji Tadeuszowi Niedzielskiemu oraz wszystkim pracownikom tego wydziału za koordynację działań i sprawne wprowadzenie zaleceń. Przed nami wiele niewiadomych i mnóstwo obaw rodziców, szczególnie tych najmniejszych dzieci. Pragnę Państwa zapewnić, że przekazujecie dzieci bardzo dobrym nauczycielom, gdyż Świdnica ma doskonałą kadrę pedagogiczną. Żałuję, że nie będzie tradycyjnego, uroczystego rozpoczęcia roku szkolnego z życzeniami dobrej nauki, dlatego też pragnę już teraz życzyć nauczycielom dużo mądrości i cierpliwości. Życzę mimo wszystko dobrego, udanego roku pracownikom wszystkich świdnickich placówek. A rodzicom, aby przeszli ten okres w spokoju, ufając w dobre decyzje dyrektorów i nauczycieli – mówi prezydent Świdnicy, Beata Moskal-Słaniewska.

Ponad 360 tysięcy złotych wydano na przygotowanie placówek do pracy

Od maja do sierpnia za kwotę 111 194,48 zł zakupiono środki ochrony osobistej, płyny do dezynfekcji oraz niezbędny sprzęt dla miejskich jednostek oświatowych.:

Ø maseczki jednorazowe: 11 630 szt.,

Ø maseczki wielorazowe: 1 324 szt.,

Ø rękawice: 28 760 szt.,

Ø przyłbice sztywne: 381 szt.,

Ø przyłbice podnoszone: 429 szt.,

Ø gogle ochronne: 5 szt.,

Ø fartuchy: 520 szt.,

Ø termometry bezdotykowe: 21 szt.,

Ø płyn do dezynfekcji rąk: 950 l,

Ø dozowniki: 49 szt.

Ø płyn do dezynfekcji powierzchni: 1 515 l.

Ponadto do końca czerwca miejskim placówkom edukacyjnym przekazano dodatkowo 1 160 litrów płynu do dezynfekcji, pozyskanego nieodpłatnie z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego. Ministerstwo Edukacji Narodowej 17 sierpnia zdeklarowało nieodpłatne przekazanie szkołom płynów do dezynfekcji oraz masek ochronnych. Świdnickie szkoły podstawowe złożyły natychmiast zamówienia i dlatego otrzymają – wg zapewnienia MEN jeszcze przed 1 września br. łącznie 2 025 l płynu do dezynfekcji oraz 6 750 maseczek ochronnych.