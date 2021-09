We wtorek rusza proces Jakuba A. oskarżonego o morderstwo ze szczególnym okrucieństwem Kristiny z Mrowin

Ta tragedia wstrząsnęła Polską. Roznegliżowane ciało Kristiny znaleziono w lesie

Przypomnijmy. Dziewczynka zaginęła w czwartek, 13 czerwca 2019 roku około 12.30. Wyszła ze szkoły i wracała jak co dzień do domu, który od szkoły dzieli nieco ponad kilometr. Ostatni raz była widziała niespełna 200 metrów od domu, szła poboczem głównej ulicy w Mrowinach. Do domu nie dotarła. Jej zakrwawione i roznegliżowane zwłoki zleziono kilka godzin później w lesie pomiędzy Imbramowicami, a Pożarzyskiem.

Trzy dni później zatrzymano podejrzanego o ten czyn 22-letniego wówczas Jakuba A. To student z Wrocławia, rodzina zamordowanej dziewczynki. Mężczyzna zakochał się w mamie 10-latki – swojej ciotce. Uznał, że Kristina stoi na drodze jego szczęścia i postanowił się jej pozbyć.