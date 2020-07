W Świdnicy stanęły kolejne kosze na nakrętki

W Świdnicy stanęły kolejne dwa czerwone kosze w kształcie serca, do których można wrzucać plastikowe nakrętki. Pierwszy został zamontowany przy parkingu nad zalewem Witoszówka, a drugi stanął na terenie Świdnickiego Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ulicy Śląskiej, przed wejściem na stadion. Sponsorami pojemników są świdniczanie Małgorzata i Marek Podleśni.

Miasto zajęło się montażem koszy i będzie koordynować zbiórkę plastikowych nakrętek za ich pośrednictwem. Dochód z ich sprzedaży przekazywany będzie na rzecz osób potrzebujących. Obecnie przyjmowane są zgłoszenia od organizacji charytatywnych bądź osób prywatnych, które wymagają wsparcia przez Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych w Świdnicy pod numerem telefonu – 74 856 29 99 bądź elektronicznie pod adresem – k.piotrowska@um.swidnica.pl

- Chcemy, aby dochód ze sprzedaży nakrętek trafiał do jak największej liczby potrzebujących dlatego też proponujemy system rotacyjny, w którym co kilka tygodni zmieniana będzie osoba na rzecz której prowadzona jest zbiórka. Przy koszach w kształcie serca będzie tabliczka z informacją dla kogo i do kiedy potrwa dana zbiórka – mówi Szymon Chojnowski, zastępca prezydent Świdnicy.