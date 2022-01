W Lubachowie między Świdnicą i Wałbrzychem cudowne stado osiołków. Jedno z największych w kraju [ZDJĘCIA]

Wspomina, że początkowo bała się tych zwierzaków i kiedy zbliżały się do niej – uciekała. A one szukały kontaktu. Osły są bowiem bardzo towarzyskie i prospołeczne. Znakomicie stróżują. Są też ciekawe świata, rozważne i dbają o siebie.

– Kiedyś źrebak wpadł do małego rowu okalającego wybieg i nie mógł się wydostać. Pozostałe zaczęły ryczeć. Usłyszeliśmy ten alarm i natychmiast przybiegliśmy. Wszystkie stały wzdłuż rowu, patrząc na przerażonego malucha. Jak wydostaliśmy go, to otoczyły go szczelnie i każdy podchodził, żeby sprawdzić czy wszystko jest w porządku. Później przez dłuższy czas nie odstępowały go na krok – opowiada pani Katarzyna. Wspomina też jak klacz wsadziła głowę do siana i owinął jej się wokół szyi sznurek. Chcąc go zdjąć zaczepiła kopytkiem i nie mogła wyjąc nogi. Oczywiście pozostałe zaczęły ryczeć.

– Jak biegłam do niej, to leżała bez ruchu. Przestraszyłam się, że nie żyje. A ona nie ruszała się, żeby nie zrobić sobie krzywdy. Czekała aż uwolnię ją od sznurka.

Osiołki mają też wspaniały wpływ na ludzi. Znakomicie wspomagają terapię niepełnosprawnych dzieci i dorosłych, m.in. Dorosłych Dzieci Alkoholików i Dorosłych Dzieci Dysfunkcyjnych.