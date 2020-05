Urząd miejski w Świdnicy otwarty, ale są nowe zasady przyjmowania interesantów. Przeczytaj!

Nadal istnieje ryzyko związane z pandemią i zarażenia się koronawirusem, w związku z tym osoby zobowiązane są przychodzić do urzędu w maseczkach i rękawiczkach. Przy wejściu można zdezynfekować ręce. Do każdego z wydziałów wpuszczane będą jednorazowo po 2 osoby, prosimy również o zachowanie dwumetrowych odstępów czekając na wejście do poszczególnych pokoi.

Przypominamy, że z pracownikami Urzędu Miejskiego w Świdnicy można kontaktować się:

- telefonicznie - centrala urzędu 48 74 856 28 00 lub bezpośrednio z poszczególnymi wydziałami

- poprzez e-mail: um@um.swidnica.pl

- poprzez platformę https://eurzad.um.swidnica.pl/

Przy załatwianiu spraw urzędowych zachęcamy się do korzystania z elektronicznych form obsługi