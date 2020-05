Ulica Olszowa w Strzegomiu wyremontowana i już przejezdna!

Przebudowano m. in. nawierzchnię drogi wraz ze zjazdami, wykonano nowe chodniki oraz pobocza gruntowe. Wykonano również nowe oświetlenie uliczne na odcinku od ul. Andersa oraz wymieniono pozostałe oprawy oświetlenia ulicznego. Skrzyżowanie z ul. Słoneczną zostało przebudowane jako skrzyżowanie wyniesione. Dodatkowo zostały wykonane 3 przejścia dla pieszych, w tym jedno wyniesione wraz z oznakowaniem poziomym i pionowym. W celu zwiększenia bezpieczeństwa na ul. Olszowej zostały zamontowane dwa stacjonarne urządzenia BRD, informujące kierujących o prędkości jazdy. W celu odprowadzenia wód opadowych została wybudowana nowa kanalizacja deszczowa wraz z licznymi wpustami ulicznymi. Wykonawcą robót budowlanych była firma „Drog-Ziem” ze Stanowic. Koszt tej części zadania inwestycyjnego wyniósł ok. 4,5 mln zł, z czego 50% stanowi dofinansowanie z budżetu państwa w ramach Funduszu Dróg Samorządowych. Do końca czerwca br. planowana jest przebudowa terenu znajdującego się w obrębie skrzyżowania z ul. Brzozową. Wykonana będzie tam nowa nawierzchnia, chodniki z kostki betonowej, zjazdy na posesje oraz pobocza gruntowe. Wymienione zostaną również oprawy oświetlenia ulicznego na ledowe. Ponadto powstanie zatoka autobusowa. Wykonawcą tego zadania jest również „Drog-Ziem” ze Stanowic. Koszt prac wynosi ok. 520 tys. zł. Kwota ta w całości pochodzi z budżetu gminy Strzegom.

Warto wspomnieć, że równolegle z w/w pracami rozpoczął się drugi etap przebudowy ul. Olszowej – na odcinku od drogi 374 do firm i zakładów, prowadzącym przez pola.