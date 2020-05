Udostępniła córce login i hasło do konta, ta zadłużyła ją na 50 tys. złotych!

„...Córka skorzystała z dostępu do konta matki i zmieniła hasło na takie, które znała tylko ona. Następnie za pośrednictwem serwisu transakcyjnego zawarła 8 umów pożyczek na kwotę blisko 50 tys. złotych. (…) Ostatnia umowa zawarta została w styczniu 2017 r.

Cztery miesiąca później pani B. odkryła, że na koncie nie ma pieniędzy, a dodatkowo ma tam spory debet, otwarta linię kredytową i inne zaległości. Okazało się też, że jej córka dodatkowo zaciągnęła pożyczki w innych instytucja finansowych wykorzystując jej dane. Stało się to powodem uruchomienia postępowań karnych przeciwko młodej kobiecie, a przy okazji uruchomiono postępowanie zmierzające do ustalenia czy umowy pomiędzy jej matką a bankiem były wiążące.

Sąd Rejonowy w Świdnicy wskazał, że nie, bo zawarcie umowy wymaga złożenia zgodnych oświadczeń woli. Wszystko wskazywało na to, że tak nie było (matka nie zawierała umów kredytowych, bo zrobiła to jej córka).

- Zgadujemy, że gdyby córka z konta swojej matki dokonywała przelewów to nie mogłaby liczyć na pobłażliwość sądu i “rażące niedbalstwo” miałoby znaczenie. Moglibyśmy w tym miejscu złośliwie napisać, że jeśli już rodzina przekazuje wam loginy i hasła do banku to lepiej brać kredyty niż wyprowadzać pieniądze z konta – podsumowuje sprawę portal niebezpiecznik.pl

W efekcie sprawa rozliczenia pozostanie pomiędzy matką a córką, która usłyszała już zarzuty oszustwa.