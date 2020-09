Tygodniowy przegląd prasy (Świdnica, 30.08-5.09.2020), poznaj najważniejsze informacje ze Świdnicy

To jest sprawa bez precedensu. Dlatego, że to Kościół, a konkretnie Świdnicka Kuria zawiadomiła śledczych o tym, że ksiądz proboszcz z Boguszowa - Gorc może być pedofilem... Prokurator znalazł więcej grzechów proboszcza.

Salmonella w jajkach, bakterie w drobiu, brak informacji o alergenach w rodzynkach... GIS regularnie informuje na temat produktów, które nie spełniają obowiązujących norm i mogą stanowić zagrożenie dla zdrowia konsumentów. Komunikaty i ostrzeżenia o produktach publikowane są przez GIS dlatego, że zawierają substancje mogące powodować np. alergie, zatrucie, a nawet śmierć. Postanowiliśmy zebrać najważniejsze komunikaty i przedstawić je w niniejszym artykule. Sprawdźcie koniecznie! Szczegóły w galerii zdjęć.

Poszukiwany od tygodnia Mirosław Bryk nie żyje.

W sierpniu miasto złożyło do Urzędu Wojewódzkiego trzy wnioski na dofinansowanie prac związanych z remontem ulic: Polna Droga (na odcinku od ronda do wiaduktu), Inżynierska (od ul. Przemysłowej do ronda na ul. Kliczkowskiej) oraz Władysława Sikorskiego (od ul. gen. Mariana Langiewicza do sklepu TESCO). Świdnica stara się o uzyskanie dotacji na wymienione zadania z Funduszu Dróg Samorządowych.