Tygodniowy przegląd prasy (Świdnica, 21.06-27.06.2020), poznaj najważniejsze informacje ze Świdnicy

Czy czytałeś artykuł: „Lokale wyborcze w gm. Świdnica - wybory prezydenckie 2020. Gdzie głosować w 2 turze?"?

Przegląd tygodnia Świdnica od 21.06 do 27.06.2020: top 3 artykuły z tygodnia Oto lista najpopularniejszych w mijającym tygodniu wiadomości. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie? 📢 Lokale wyborcze w gm. Świdnica - wybory prezydenckie 2020. Gdzie głosować w 2 turze? Sprawdź, gdzie głosować w gm. Świdnica w 2 turze wyborów prezydenckich 2020. Wybory odbędą się 12.07.2020 w całej Polsce, jednak każdy uprawniony do głosowania przypisany jest do konkretnej obwodowej komisji wyborczej, która tego dnia, podczas wyborów prezydenckich, urzęduje w konkretnym lokalu wyborczym. Aby uniknąć szukania właściwego lokalu w gm. Świdnica sprawdź poniżej, gdzie możesz zagłosować. Nie zapomnij zabrać ze sobą dowodu osobistego i maseczki na twarz. 📢 Gmina Świdnica: gdzie głosować w wyborach prezydenckich 2020? Lista lokali wyborczych - 2 tura Sprawdź, gdzie głosować w gm. Świdnica w 2 turze wyborów prezydenckich 2020. Wybory odbędą się 12.07.2020 w całej Polsce, jednak każdy uprawniony do głosowania przypisany jest do konkretnej obwodowej komisji wyborczej, która tego dnia, podczas wyborów prezydenckich, urzęduje w konkretnym lokalu wyborczym. Aby uniknąć szukania właściwego lokalu w gm. Świdnica sprawdź poniżej, gdzie możesz zagłosować. Nie zapomnij zabrać ze sobą dowodu osobistego i maseczki na twarz. 📢 20-latek pędził fordem przez Żarów ponad 100 km/h. Stracił prawo jazdy! Funkcjonariusze Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Świdnicy zatrzymali 20-letniego mężczyznę, który stracił prawo jazdy na trzy miesiące za poruszanie się z nadmierną prędkością w terenie zabudowanym.

📢 20-latek pędził fordem przez Żarów ponad 100 km/h. Stracił prawo jazdy! Funkcjonariusze Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Świdnicy zatrzymali 20-letniego mężczyznę, który stracił prawo jazdy na trzy miesiące za poruszanie się z nadmierną prędkością w terenie zabudowanym.

📢 Od lipca znów podwyżki. Za te produkty będziemy płacić więcej. To efekt podwyższonego podatku VAT na niektóre produkty Od pierwszego lipca obowiązywać będzie nowa matryca VAT. Wiąże się to z tym, że za niektóre produkty przyjdzie nam zapłacić więcej, a za niektóre mniej. Co podrożeje od lipca 2020? 📢 Dziki opanowały Wałbrzych! Miasto zleciło, by je zastrzelić [ZDJĘCIA, FILMY] Tylko do maja tego roku, miasto zleciło, by zastrzelić dwa razy więcej dzików niż w całym ub. roku. To i tak nie rozwiązuje problemu, bo dziki czują się w mieście, jak u siebie. Na Piaskowej Górze rządzą. Zobaczcie ostatnie filmiki i zdjęcia, które dostaliśmy. Gromada dzików zrobiła sobie stołówkę przy śmietnikach.

📢 Czy to już koniec serialu "Świat według Kiepskich"? (MNÓSTWO ARCHIWALNYCH ZDJĘĆ) Kultowy serial Polsatu, który od ponad 21 lat (premiera odbyła się 16 marca 1999 roku) bawi Polaków zniknie z ekranów! - takie informacje pojawiły się w mediach. Na szczęście to tylko plotki. - Przez epidemię koronawirusa nie będziemy nagrywać w okresie letnim. Wracamy na plan w styczniu 2021 roku - mówi nam Renata Pałys (serialowa Helena Paździoch), wrocławska aktorka. W oczekiwaniu na nowych Kiepskich zobaczcie w naszej galerii zdjęć, jak przez lata zmieniali się bohaterowie tego filmu. Miłego oglądania.

📢 42-latek kradł prąd. Zapłaci 10 tys. złotych! 25 czerwca br. funkcjonariusze Wydziału do Walki z Przestępczością Gospodarczą świdnickiej komendy realizując ustalenia własne "odwiedzili" 42-letniego mieszkańca gminy Świdnica, gdzie ujawnili nielegalne przyłącza do instalacji elektrycznej z pominięciem urządzeń pomiarowych 📢 Basen w tym roku będzie zamknięty. Powspominajmy więc jak było tam przed laty (GALERIA) To nie są dobre wiadomości. Miejskie kąpielisko przy ulicy Śląskiej nie zostanie w tym roku otwarte. Taką decyzję podjął Urząd Miejski w Świdnicy. Co będzie za rok tego nie wiadomo, bo basen wymaga remontu. O modernizacji mówi się już od kilku lat. Niestety na razie tylko mówi... W oczekiwaniu na lepsze czasy przygotowaliśmy dla Was zdjęcia z basenu z lat 2006, 2009, 2012 i 2018. 📢 Prymusi gminy Świdnica nagrodzeni. Wśród nich Laura ze średnią 6,0 (GALERIA) Tradycyjnie, na dzień przed zakończeniem roku szkolnego, wójt gminy Teresa Mazurek wręczyła stypendia dla najzdolniejszych uczniów. W tym roku mamy ich aż 232 – mówiła z dumą Teresa Mazurek. PRYMUSEM GMINY ŚWIDNICA została uczennica Szkoły Podstawowej im. Ludwiki Wawrzyńskiej w Witoszowie Dolnym Laura Konior, ze średnią ocen 6.0

📢 KORONAWIRUS. Kiedy uczniowie wrócą do szkół? Jest decyzja premiera W czwartek (25 czerwca) premier Mateusz Morawiecki na antenie Radia Łódź zapowiedział powrót dzieci do szkół o studentów na uczelnię. Od kiedy? Zobaczcie poniżej. 📢 Ukradł w sklepie buty za ponad 2 tys. złotych. Problem w tym, że po jednym z pary Wczoraj około południa 40-latek wybrał się do sklepu obuwniczego, znajdującego się terenie Świdnicy. Ale nie po to by coś kupić. Kiedy już zapełnił „wybranym” towarem swoją torbę, wykorzystując nieuwagę personelu sklepu opuścił go nie płacąc za towar 📢 Firma z Wrocławia wypuszcza na rynek testy na COVID19. Wynik w 11 minut! Firma Genomtec z Wrocławia wprowadza na rynek testy do użytku profesjonalnego wykrywające koronawirusa w 11 minut. Zestawy testowe zostały dopuszczone do sprzedaży i są kompatybilne z urządzeniami będącymi standardowym wyposażeniem laboratoriów na całym świecie.

📢 Reanimacja nad zalewem. Strażnicy uratowali młodego człowieka Wczoraj wieczorem partol Straży Miejskiej w Świdnicy został wezwany nad zalew Witoszówka. Zgłaszający skarżył się na głośno zachowującą się młodzież. Podczas interwencji jeden z przechodniów podszedł do mundurowych i poinformował ich że na ławce przy ulicy Polna Droga siedzi młody, nieprzytomny mężczyzna. 📢 Znani świdniczanie jako... kobiety! Zobacz, jak by wyglądali! Aplikacja Face App po raz kolejny bije rekordy popularności. Tym razem za sprawą zdjęć z przeróbką twarzy znanych osób. Dzięki niej można zobaczyć, jak znani świdniczanie i osoby związane z naszym miastem wyglądaliby jako kobiety. Aplikacja pozwala też m.in. na zmianę wieku na zdjęciu, a nawet zmianę płci. Postanowiliśmy to sprawdzić. Przypominamy, że to tylko zabawa. Jak podobają Wam się kobiece wersje znanych w Świdnicy osób? 📢 „Plaster Miodu” na osiedlu Zawiszów: kolejne miejsce rekreacji (GALERIA) To świetna informacja dla rodzin z małymi dziećmi oraz seniorów, którzy zyskali miejsce do odpoczynku. Tzw. Plaster Miodu na Zawiszowie zyskał nowe miejsce rekreacji.

Papież robi porządki w polskim kościele, odsunięty biskup kaliski.