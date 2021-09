Tygodniowy przegląd prasy (Świdnica, 19.09-25.09.2021), poznaj najważniejsze informacje ze Świdnicy

Przegląd tygodnia Świdnica od 19.09 do 25.09.2021: top 3 artykuły z tygodnia

Oto lista najpopularniejszych w mijającym tygodniu wiadomości. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie?

Żywność na sklepowych półkach w Lidlu, Auchan, Biedronce czy Żabce nie nadaje się do jedzenia. Potwierdziły to badania Głównego Inspektoratu Sanitarnego. To wina producentów. Ogromne partie żywności są wycofywane ze sprzedaży. Trzeba je zutylizować, bo mogą bardzo zaszkodzić, zwłaszcza żywność przeznaczona dla dzieci. W popularnych produktach wykryte zostały bakterie, pleśń, a nawet szkoło. Zebraliśmy aktualne ostrzeżenia GIS w jednym miejscu. Główny Inspektor Sanitarny wydał nowe pilne decyzje wycofania ze sklepów żywności. Wyniki kontroli zostały upublicznione w aktualnym raporcie i podlegają natychmiastowej wykonalności. Wycofane artykuły to głównie żywność, napoje i używki.

Na terenie Podstrefy Strzegom Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej INVEST-PARK, wmurowano kamień węgielny pod rozbudowę fabryki firmy ARYZTA Polska. Aryzta, to europejski gigant produkujący bułki śniadaniowe, do hamburgerów i croissantów. W drugiej połowie 2022 roku ruszy produkcja w nowej części budowanego zakładu. Firma planuje w znaczącej części zwiększenie zatrudnienia. Dzięki tej inwestycji wypiekać się będzie kilkadziesiąt tysięcy bułek na godzinę.