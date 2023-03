Tygodniowy przegląd prasy 26.03.2023: Świdnica, 19.03-25.03.2023. Poznaj najważniejsze informacje ze Świdnicy

Dziś po słynnym browarze z Boguszowa - Gorc została tylko ruina. Puste budynki straszą i przyciągają podejrzany element. Przed laty było to miejsce, z którego mieszkańcy mogli być dumni. Browar w Boguszowie uruchomiono w 1701 roku. Piwo produkowano tutaj na skalę przemysłową.

Dawne szkoły zyskują nowe życie. Budynek przy ul. Niepodległości 88 w Wałbrzychu przez dekady służył edukacji, teraz kupiony przez prywatnego inwestora po remoncie zmienił się w apartamentowiec. Powstało w nim 17 przestronnych mieszkań. Takich lokali wcześniej nie było na naszym rynku. Zajrzeliśmy do środka. Są piękne, mają wyposażone kuchnie, miejsca parkingowe i ogródki. Zobaczcie!

Lista światowego dziedzictwa UNESCO obejmuje miejsca unikalne w skali całego świata. Na Dolnym Śląsku są aż trzy tego rodzaju atrakcje, które przyciągają gości z całej Polski i zagranicy. Przekonajcie się, dlaczego warto obejrzeć te dolnośląskie cuda przynajmniej raz w życiu. Prezentujemy trzy turystyczne skarby Dolnego Śląska – ich dzieje, znaczenie i piękne zdjęcia.

Przejazd tą linią w Góry Sowie to atrakcja sama w sobie, raj dla zmysłów. Drugiego takiego odcinka w Polsce nie znajdziecie. Mowa o linii 285 Wrocław - Jedlina Zdrój, a zwłaszcza o jej najatrakcyjniejszym turystycznie, widokowo, no i technicznie odcinku, od Świdnicy, właśnie do Jedliny. Wciąż trwa przebudowa tego fragmentu szlaku kolejowego, dzięki której dostaniemy się z Wrocławia w Góry Sowie i Wałbrzyskie w około godzinę! Ostatni pociąg towarowy pojechał tamtędy ponad 20 lat temu, bo w 2000 roku, osobowego nie było tam na torach jeszcze dłużej!