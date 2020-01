Tydzień z życia Straży Miejskiej: za głośna wiertarka, zniszczona choinka i pomoc chorej

11.01.2020r. o godz. 4:30 operator monitoringu miejskiego zauważył jak mężczyzna wyłamuje gałęzie ustawionej w Rynku choinki. Osoba ta nie potrafiła wytłumaczyć swojego zachowania dlaczego obiektem wyładowania złości stało się drzewko. Interweniujący na miejscu strażnicy ukarali sprawce mandatem 100 zł.

11.01.2020r. o godz. 22:15 dyżurny Straży Miejskiej przyjął zgłoszenie, że na ul. Bohaterów Getta w jednym z lokali prowadzony jest remont a dźwięk wiertarki zakłóca mieszkańcom spoczynek. Ekipa wykonująca prace straciła poczucie czasu i dopiero po interwencji mundurowych zrobili sobie wolne.

14.01.2020r. o godz.16:48 do Straży Miejskiej zwróciła się z prośbą o pomoc opiekunka osoby niepełnosprawnej z ul. Wyszyńskiego. Jej podopieczna upadła na podłogę i same nie mogą sobie poradzić. W tej nietypowej sytuacji nie wiedziała do kogo może się zwrócić, a jedyny kontakt, który przyszedł jej do głowy to Straż Miejska. Przybyli na miejsce strażnicy pomogli pani dostać się do łóżka.