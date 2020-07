Tydzień z życia Straży Miejskiej: wypalanie przewodów miedzianych, interwencja na targowisku i pijany przed marketem

26.06.2020r. godz.12.12 – dyżurny Straży Miejskiej w Świdnicy otrzymał zgłoszenie dotyczące spalania śmieci w jednej z altanek za kościołem przy ulicy Rolniczej. Przybyli na miejsce strażnicy stwierdzili, że w piecyku typu „koza” była wypalana izolacja miedzianych przewodów elektrycznych. Mężczyzna, który popełnił wykroczenie odmówił przyjęcia mandatu. Za swój czyn będzie odpowiadał przed Sądem Rejonowym w Świdnicy. Grozi mu kara grzywny do 5000 złotych.

29.06.2020r. godz.15.05 – dyżurny Straży Miejskiej w Świdnicy otrzymał zgłoszenie od dyspozytora pogotowia ratunkowego dotyczące udzielenia pomocy w przeniesieniu chorego do karetki z mieszkania przy ulicy Saperów. Strażnicy udzielili pomocy i pacjent bezpiecznie trafił do szpitala.

01.07.2020r. godz.11.53 – dyżurny Straży Miejskiej w Świdnicy otrzymał zgłoszenie dotyczące mężczyzny leżącego na chodniku przed wejściem do marketu przy ulicy Strzegomskiej. Na miejscu patrol straży miejskiej zastał znanego z wcześniejszych interwencji mężczyznę, który był po spożyciu alkoholu. Sprawę zakończono mandatem karnym, a sprawca oddalił się do miejsca pobytu,

02.07.2020r. godz.700 – 13.30 patrol straży miejskiej prowadził działania w rejonie targowiska przy ulicy Mieszka I. Strażnicy zachęcali osoby nie stosujące się do obowiązku zasłaniania ust i nosa. Podejmowano również interwencje w stosunku do kierowców niestosujących się do przepisów w zakresie parkowania w rejonie targowiska. Nałożono 1 mandat karny, kilku kierowców upomniano.