Tydzień z życia Straży Miejskiej: palacz na dworcu, złodzieje lamp solarnych i pijany na przystanku

21.07.2020r. godz.14.15 – dyżurny Straży Miejskiej w Świdnicy otrzymał zgłoszenie dotyczące nietrzeźwego mężczyznę leżącego we wiacie przystankowej przy ulicy Zamenhofa. Skierowani na miejsce funkcjonariusze zastali tam osobę nietrzeźwą, która zanieczyściła przystanek, uniemożliwiając korzystanie z niego innym pasażerom oraz używała słów wulgarnych. Mężczyzna trafił do Policyjnej Izby Zatrzymań, a po wytrzeźwieniu za swój czyn został ukarany wysoką grzywną.

22.07.2020r. godz.0.25 – dyżurny Straży Miejskiej w Świdnicy otrzymał zgłoszenie dotyczące kradzieży czterech kompletów lamp solarnych z ogrodu przydomowego przy ulicy Łukasińskiego. Skierowani na miejsce strażnicy szybko zlokalizowali sprawcę tego czynu, który tłumaczył się faktem, iż lampki te wyjątkowo pasują do jego ogródka. Oświetlenie wróciło do właściciela, natomiast sprawca kradzieży będzie musiał wytłumaczyć swoje zachowanie przed Sądem Rejonowym w Świdnicy.

23.07.2020r. godz.15.20 – dyżurny Straży Miejskiej w Świdnicy otrzymał zgłoszenie dotyczące silnego fetoru, który wydobywał się z terenu posesji przyległej do ogrodów działkowych przy ulicy Krakowskiej. Zgłaszająca podejrzewała, że fetor oraz roje much związane są z gołębnikiem zlokalizowanym na tej właśnie posesji. Strażnicy, którzy dokonali kontroli wskazanego terenu ustalili, że przyczyną opisanych problemów nie były gołębie lecz beczka, do której mieszkanka nieruchomości wrzucała odpady roślinne. Ze względu, że beczka nie miała odpływu odpady te zostały zalane deszczówką i zaczęły gnić. Właścicielkę nieruchomości zobowiązano do usunięcia zgniłych roślin i kompostowania ich w sposób nie powodujący takich uciążliwości.