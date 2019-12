Tydzień z życia Straży Miejskiej: największym problemem pijani...

13.12.2019r. godz. 10.25 – dyżurny straży miejskiej przyjął telefoniczne zgłoszenie dotyczące mężczyzny leżącego pod płotem przy ulicy Staszica. Osoba ta nie miała butów, była przemarznięta i zagubiona. Patrol natychmiast wezwał na miejsce pogotowie ratunkowe. Lekarz podjął decyzje o przewiezieniu mężczyzny do szpitala gdyż był on skrajnie wyziębiony.

16.12.2019r. godz. 9.12 – dyżurny straży miejskiej przyjął telefoniczne zgłoszenie od pracowników ochrony Galerii Świdnickiej dotyczące dwóch mężczyzn na wózkach inwalidzkich, spożywających alkohol i załatwiających swoje potrzeby fizjologiczne bezpośrednio przy galerii. Skierowany na miejsce patrol zastał już tylko jednego z mężczyzn, który był kompletnie pijany. Został on osadzony w Policyjnej Izbie Zatrzymań, a po wytrzeźwieniu w trybie przyspieszonym jego sprawę rozpatrzył Sąd Rejonowy w Świdnicy.

18.12.2019r. godz. 4.39 – zgłoszenie dyspozytora Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacji. Kierowca autobusu zgłosił, iż na ławce przy przystanku na ulicy Kopernika leży kobieta. Patrol potwierdził zgłoszenie i ustalił, że osoba ta była nietrzeźwa. Kobietę przewieziono do Policyjnej Izby Zatrzymań. Po wytrzeźwieniu osoba ta złożyła wyjaśnienia co do okoliczności całego zajścia. Tym razem strażnicy zakończyli interwencję pouczeniem.