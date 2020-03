Tydzień z życia Straży Miejskiej: lokal otwarty mimo zakazu, bezdomny w rzece, uwięziona sarna...

Oto wybrane interwencje:

14.03.2020r. o godz. 19:10 mieszkaniec ul. Grodzkiej poinformował naszego dyżurnego, że pomimo obowiązującego zakazu otwarta jest jedna z kawiarni. Sprawa została przekazana zgodnie z kompetencjami dyżurnemu KPP. Lokal zamknięto.

14.03.2020r. o godz. 22:58 dyżurny Straży Miejskiej przyjął zgłoszenie, że na ul.Westerplatte w okolicy mostu stoi człowiek, który wcześniej wpadł do rzeki Bystrzycy i został wyciągnięty przez dwóch mężczyzn. Interweniujący na miejscu strażnicy ustalili, że poszkodowanym jest osoba bezdomna. Mężczyzna znajdował się w stanie upojenia alkoholowego. W/w przewieziono do pogotowia ratunkowego a następnie trafił on do policyjnej izby zatrzymań gdzie spędził noc.

15.03.2020r. o godz. 11:35 do dyżurnego Straży Miejskiej wpłynęło zgłoszenie, dotyczące sarny uwięzionej od dwóch dni na terenie ogrodów działkowych przy ul. Esperantystów. Zwierzę nie mogło się wydostać z ogrodzonego terenu. Na miejsce wezwano pracownika schroniska dla zwierząt i wspólnie zwrócono sarnie wolność.

19.03.2020r. o godz.8:44 operator monitoringu wizyjnego zauważył skuter stojący przy ul. Bohaterów Getta. Był to odpowiadający opisem pojazd, który w dniu wczorajszym został skradziony na terenie naszego miasta. Strażnicy przekazali informację Policji, która korzystając z zabezpieczonych zapisów monitoringu prowadzi czynności w celu ustalenia sprawcy kradzieży.

19.03.2020r. o godz.18:50 zaniepokojona obecną sytuacją mieszkanka ul. Jodłowej zgłosiła, że na terenie boiska przy szkole podstawowej nr 6, grupa młodzieży gra w piłkę. Patrol na miejscu zastał 15 chłopców. Przeprowadzono z nimi rozmowę po czym zgodnie z zaleceniami udali się do domów.