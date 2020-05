Tydzień z życia Straży Miejskiej: kradzież tulipanów, ranna sarna i na ratunek kaczej rodzinie

01.05.2020r. godz.10.03 – dyżurny Straży Miejskiej w Świdnicy otrzymał zgłoszenie dotyczące młodego mężczyzny, który zerwał dużą ilość tulipanów z klombu przy ulicy Bohaterów Getta. Skierowany na miejsce patrol szybko zlokalizował amatora kwiatów. Niestety była to najdroższa wiązanka tulipanów w jego życiu, gdyż za swój czyn został ukarany mandatem w kwocie 500 zł.

01.05.2020r. godz.11.13 - dyżurny Straży Miejskiej w Świdnicy otrzymał zgłoszenie dotyczące ciężko rannej sarny, która znajdowała się w podwórzu przy ulicy Bolka Świdnickiego. Niestety, była to kolejna ofiara kolizji z samochodem. Zwierzę trafiło pod opiekę schroniska, po powrocie do zdrowia wróci na wolność. Apelujemy do kierowców o zachowanie szczególnej ostrożności, gdyż straż miejska odnotowuje dużą ilość zgłoszeń dotyczących tego typu kolizji nawet w centrum miasta.

02.05.2020r. godz.21.50 – strażnicy podjęli interwencję w stosunku do mężczyzny, który załatwiał potrzeby fizjologiczne bezpośrednio przed budynkiem dworca PKP Świdnica Miasto, pomimo faktu iż w poczekalni dworca znajdują się bezpłatne toalety. Sprawca wykroczenia został ukarany mandatem i oddalił się z miejsca zdarzenia. Niestety, pewien niesmak i ślady jego bytności w tym miejscu pozostały.