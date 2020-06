Tydzień z życia Straży Miejskiej: autobusem bez maseczki, niesegregowane śmieci i agresywny pies

13.06.2020r. godz.10.47 – dyżurny Straży Miejskiej w Świdnicy otrzymał zgłoszenie od kierowcy autobusu komunikacji MPK dotyczące pasażera, który przebywał w autobusie bez maseczki. Mężczyzna uważał, że obowiązek zasłaniania twarzy został już zniesiony, a argumenty kierowcy go nie przekonały. Na ulicę Kraszowicką, gdzie znajdował się autobus skierowano patrol straży miejskiej. Funkcjonariusze szybko przekonali pasażera co do obowiązku noszenia osłony twarzy w środkach komunikacji publicznej.

15.06.2020r. godz.709 – dyżurny Straży Miejskiej w Świdnicy otrzymał zgłoszenie dotyczące mieszkańca ulicy Sikorskiego, który wyrzucił do pojemników dużą ilość śmieci z garażu nie segregując ich. Przybyli na miejsce strażnicy pouczyli mężczyznę o zasadach segregacji odpadów. Sprawca zastosował się do tych wskazówek. Śmieci trafiły do odpowiednich pojemników.

15.06.2020r. godz. 10.20 – dyżurny Straży Miejskiej w Świdnicy otrzymał zgłoszenie dotyczące wyrzucenia bardzo dużej ilości bio-odpadów do kontenera na odpady zmieszane przy ulicy Garbarskiej. Odpady, głównie zgniłe warzywa, podrzucił kierowca samochodu zarejestrowanego w innym powiecie. Gdy strażnicy sprawdzili numery rejestracyjne, stwierdzili, że sprawca jest osoba, która była karana już wcześniej za podrzucanie śmieci w różne miejsca. Tym razem również nie uniknął on kary. Interwencje zakończono wystawieniem mandatu karnego na kwotę 500 złotych.

17.06.2020r. godz.15.34 – dyżurny Straży Miejskiej w Świdnicy otrzymał zgłoszenie dotyczące agresywnego psa, który został wypuszczony w Parku Centralnym bez opieki. Przybyli na miejsce strażnicy ukarali właściciela psa mandatem karnym oraz pouczyli mężczyznę aby następnym razem stosował nakazane środki przy wychodzeniu z psem na spacer.