Tych przestępców szuka świdnicka policja. Mordercy ze Świebodzic już 4 lata... (GALERIA)

Grzegorz Zgrzebnicki poszukiwany jest na podstawie listu gończego wydanego 12.07.2016 r. przez Prokuraturę Rejonową w Świdnicy oraz Europejskiego Nakazu Aresztowania. Mężczyzna ten w nocy z 9 na 10 lipca 2016 r. w Świebodzicach, w województwie dolnośląskim, działając w bezpośrednim zamiarze pozbawienia życia Piotra A. co najmniej 30-krotnie dźgnął go nożem, czym doprowadził do masywnego krwotoku wewnętrznego, w wyniku czego pokrzywdzony zmarł.