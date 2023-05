Tu znajdziesz najlepsze lodziarnie w Świdnicy. Które miejsca są polecane w maju 2023?

Do wyrobu lodów włoskich używa się gotowych mieszanek w proszku, które łączy się z wodą. Maszyna zamraża powstałą masę. Podawane są w formie stożka w waflu. W procesie produkcji zostają napowietrzone, a ich temperatura jest nieco wyższa niż innych lodów. Mają delikatną, kremową konsystencję. Najpopularniejsze są czekoladowe i śmietankowe, ale występują też inne smaki, np. malinowe, pistacjowe, truskawkowe. A do tego możemy poprosić o polewę, także w różnych smakach.

Ile kalorii mają lody?

Gdy sięgamy po lody myślimy o tym czy mają dużo kalorii i czy nie wpłyną źle na naszą figurę. W zależności od tego, jaki jest to rodzaj lodów porcja 100 g zawiera w sobie około 200 kcl. W jednej gałce lodów znajduje się 130 kcl. Porównując to do innych deserów jest to niewiele. Bez obaw możemy więc spożywać je w upalne dni.